Albstadt Neuer Mut nach Auswärtssieg

Endlich durften die Albstädter wieder einen Dreier bejubeln. Mit dem 2:1 in Öhringen beendeten sie eine Durststrecke von sechs Spielen in Folge ohne Sieg. "Uns selbst ist das gar nicht so lange vorgekommen. Wir waren immer fokussiert und haben auch mal überraschende Unentschieden geholt, die wir fast als Sieg angesehen haben. Es war also nicht so, als hätte sich das wie ein ersehnter Befreiungsschlag angefühlt", sagt Albstadts Trainer Alexander Eber­hart. Dennoch sei er sehr froh über den Sieg. "Der Dreier hat dafür gesorgt, dass wir wieder bei der Musik sind.".

Im Verbandsliga-Klassement haben die Nullsiebener einen Platz gut gemacht und rangieren jetzt mit 14 Punkten knapp hinter dem Relegationsplatz, den Ehingen-Süd mit einem Zähler mehr belegt. Die Nullsiebener haben sogar noch die Möglichkeit auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu überwintern; das rettende Ufer ist gerade mal zwei Punkte entfernt.

Verdient hätten es die Blau-Weißen allemal, denn die Leistung in den vergangenen Wochen stimmte meistens.