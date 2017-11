Albstadt Neuer Mann am Besen

Zum 15. November hat das Landratsamt Philipp Schwenger, derzeit wohnhaft in Krautheim, zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bestellt. Während der Übergangszeit hatten Markus Kuschezki und Michael Kremb den Kehrbezirk mitbetreut. Das Landratsamt sprach ihnen Dank und Anerkennung für die Bereitschaft aus, die zusätzliche Tätigkeit mit zu übernehmen.

Der Kehrbezirk ist wie folgt abgegrenzt: In Tailfingen enthält er Stiegel und Langenwand mit Abgrenzung Ob dem Kiesertal, Langenwand­straße, Seidelbaststraße 9, 11, 12, 13 und 15, Jahn­straße, Gebiet Nank mit der Abgrenzung Ortsgrenze Onstmettingen und Lammerberg ohne die Straßen Rudolf Blickle-Straße, Am Schalkenberg, Johann-Conzelmann-Straße und Neuweilerstraße sowie im Stadtkern Jahnstraße, Katzensteige, Juliusstraße 1 bis 8, 11, 13/1 und 14, Bauernscheuer 4, 5 und 6, Heutalstraße, Adlerstraße 9 bis 17 und 19, Obere Bachstraße, Petrus­straße, Hechinger Straße, Staufenbühl bis zur Ortsgrenze Onstmettingen; in Onstmettingen den Ortsteil Hohberg sowie die Straßen Hauffstraße, Am Obstwäldle und Borsigstraße.