Albstadt "Neue Wege" ins neue Jahr

Passend zum neuen Jahr mit der Jahreslosung "Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch", erklang das Lied "Wir sind in Gottes Händen, sind geborgen ihn ihm". Nach "Du bist, der du bist" wurde es rhythmisch im Gotteshaus, was sich spontan mit ansteckender Begeisterung auf die Besucher übertrug. Dazu gehörten "Here I am Lord", "My Lighthouse" und "Lift your Hands".

Das bekannte Lied von Dietrich Bonhoeffer "Von guten Mächten treu und still umgeben", gemeinsam gesungen, habe für sie, verriet Sandra Gölz, zum neuen Jahr eine besondere Bedeutung.

Den Besuchern gab der Chor 34 anschließend seinen Segen mit auf den Weg, "Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten", denn er habe seinen Engeln befohlen, dass sie uns beschützen bei Tag und Nacht. Die Konzertbesucher belohnten das Konzert mit langem und anerkennendem Applaus.

Der Chor bedankte sich nach einem Präsent der Kirchengemeinde und Blumen für Sandra Gölz mit den Liedern "You raise me up" und "Für den König".