Albstadt Neue Messe im Februar 2018

Weil viele im Strukturwandel der Textilindustrie ihre Arbeit verloren hätten, sei es auch verständlich, dass manche ihr skeptisch gegenüber stünden, meint Götz und appelliert an die Mitglieder, "gerade die jungen Menschen von einer spannenden zukunftsfähigen Industrie zu überzeugen – dabei denke ich nicht unbedingt an Häkeln und Stricken – auch wenn ich in meiner Schulzeit ein begeisterter Häkler war". Dafür erntet er manches Schmunzeln der Frauen im Vortragssaal der Technologiewerkstatt.

Ein Koffer für TEXperten zum Experimentieren

Für 7. Juli hat der Geschäftsführer eine Professorin der pädagogischen Hochschule Freiburg eingeladen, die den dort entwickelten mobilen TEXperten-Koffer vorstelle, wozu Götz alle einlädt. Dann solle ermittelt werden, welche textilen Experimente eine Verbindung zu den Firmen vor Ort haben, um ihn dann an Schulen der Region einzusetzen.

Fakten aus dem Landkreis nennt Götz ebenfalls, spricht von innovativen Brennesselfasern, Anti-Zecken-Textilien, die ohne Nervengifte auskommen. Und er nennt Zahlen: 0,2 Prozent Plus bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Textilindustrie im Landkreis, 1,2 Prozent Plus bei seinen Mitgliedsfirmen 2016. Die Umsätze seien bundesweit um 0,2 Prozent, im Zollernalbkreis um 1,2 Prozent gestiegen, vor allem bei den Wäscheherstellern. Im ersten Quartal seien es schon fünf Prozentpunkte mehr – "und das trotz der angespannten Situation im Textileinzelhandel". Viele hätten den Digitalisierungsaspekt unterschätzt und hinkten den Kundenerwartungen hinterher: "Wer heute keinen Multi-Channel-Vertrieb hat, der es ermöglicht, via Internet einzukaufen, ist schon mutig unterwegs."

Dass Großkunden sich immer längere Zahlungsfristen ausbedingten – "C & A" etwa bis zu 75 Tage – gehe "nach Ansicht unserer Industrie sogar über die Grenze des gesetzlich Zulässigen hinaus".

Weil die Maschenindustrie am Puls der Zeit bleiben müsse – etwa in Sachen Digitalisierung und Big-Data-Technologien – mahnt Götz, sich nicht in der gefundenen Nische auszuruhen. Um darzustellen, was die Zukunft bringt, hat Götz – statt Comedy-Programm; auch das ist neu – Startup-Unternehmer aus der Technologiewerkstatt eingeladen, sich vorzustellen (wir werden noch berichten).