Albstadt Neue Lehrer kommen an Bord

Gemäß dem Motto "Zurück, wo wir begonnen" kehren die Ehemaligen Reinhard Fritsch (Mathematik, Physik) und Silvia Stehlau (Sport, Geographie) an ihre ehemalige Schule zurück, nun jedoch als Studienräte. Dasselbe gilt für Daria Pfeffer (Deutsch, katholische Religion), die dort ihr Referendariat absolvierte.

Ein Neubeginn am Gymnasium Ebingen bedeutet hingegen das neue Schuljahr für den Pädagogen Sebastian Schneider (Sport, Geographie) und die Pastoralreferentin Alena Wassmer (katholische Religion), die sich gemeinsam mit den anderen Kollegen auf die kommenden Aufgaben freuen.

Auch das Schulleitungsteam wird durch ein neues Mitglied verstärkt. Nach 13 Jahren als Oberstufenberater am Gymnasium Hechingen kehrt Axel Bulach (Mathematik, Sport, Informatik) als neuer stellvertretender Schulleiter an die Ebinger Schule zurück, an der er bereits Studienreferendar gewesen ist.