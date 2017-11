Albstadt Neue Kitas und sechs Blitzersäulen

Albstadt. 120,7 Millionen Euro beträgt das Volumen des Haushalts 2018 – so groß war es noch nie. Der größte Rechnungsposten ist wie gehabt der Personaletat; mit 34,85 Millionen Euro fällt er um 1,3 Millionen höher als 2018. Die Steigerung ist der anstehenden Tariferhöhung geschuldet, aber auch einem vergrößerten Stellenplan: 13,25 Stellen kommen zu den bisherigen 563,6 hinzu, allein zehn davon im Kindergartenbereich – allerdings erst im September.

In Laufen, Onstmettingen und der Leipziger Straße in Ebingen entstehen in den nächsten Jahren nagelneue Kindergärten anstelle der alten; die Sanierung des Tailfinger Kindergartens Heusteigstraße wird 2018 abgeschlossen sein. Der Pavillon der Ebinger Schalksburgschule wird für den verbindlichen Ganztagesschulbetrieb umgebaut und der Fachklassenbereich am Schulzentrum Lam­merberg für rund 2,5 Millionen Euro saniert. Ferner wird die Stadt ihre Schulen sukzessive mit neuen Rechnern ausstatten, um die Schüler für die digitale Zukunft fitzumachen.

Die hat bereits begonnen. Mit der Ergänzung der Tailfinger Technologiewerkstatt um eine "Technologiefabrik" will die Stadt ihren Beitrag dazu leisten, dass Albstadts Maschinenbau auf dem Weg in die schöne neue Welt der "Industrie 4.0" nicht von der Konkurrenz abgehängt wird und das Schicksal der einst blühenden Textilindustrie erleidet. Auch hier geht es mittelbar um Bildung: Das neue Technologiezentrum soll die Unternehmen mit dem für den Wettbewerb in einer digitalisierten Welt erforderlichen Know-how versorgen; personelle Ressourcen dafür liefert wiederum die Hochschule, die dafür ein neues Gebäude in der Ebinger Gartenstraße erhält. Über vier Millionen Euro wird es kosten; alleiniger Investor ist die Stadt. Bildung hat, wie gesagt, Priorität.