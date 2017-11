Albstadt-Ebingen. Im Kunstmuseum Albstadt wird am Sonntag, 12. November, die Ausstellung "Maria Caspar-Filser – Landschaften eröffnet". Maria Caspar-Filser (1878–1968) gehört zu den wegweisenden deutschen Malerinnen des 20. Jahrhunderts und wurde besonders durch Landschaftsbilder bekannt, zu denen sie sich auf der Schwäbischen Alb, in Bayern und in Italien inspirieren ließ. In der Ausstellung, die bis zum 28. Januar 2018 dauert, sind selten gezeigte Gemälde und Lithographien aus den Beständen des Kunstmuseums zu sehen, ergänzt um ausgesuchte Leihgaben. Im Zentrum steht die Schaffensphase zwischen 1908 und 1911, erweitert um Ausblicke bis in die 1930er Jahre; eine herausragende Stellung nimmt der erste Italienaufenthalt von 1911 ein. Eine erste Führung mit Kurator Ralf Michael Fischer beginnt um 15 Uhr.