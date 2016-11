Albstadt Neubau am Tailfinger Markt ist ausverkauft

Ein neues Zuhause am Markt 7 ab Frühjahr 2017

Im Ausblick auf das Jahr 2017 erläuterte Pflanz, dass nicht nur neue Bewohner in das Objekt am Markt 7 einziehen würden, sondern auch die Wohnungsbaugenossenschaft Tailfingen darin ein "neues Zuhause" finden werde. Im Erdgeschoss des Gebäudes "A" werde ab Frühjahr 2017 die Geschäftsstelle der WBG ihren Betrieb aufnehmen. In seinem anschließenden Bericht des Aufsichtsrates informierte Bernd Stoll über die Arbeit im Berichtsjahr 2015. Baubürgermeister Udo Hollauer lobte die Zahlen. Auch die Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugenossenschaft Tailfingen beim Projekt "Am Markt" sei stets sehr gut verlaufen. Die anwesenden Mitglieder sahen die Entwicklung der Genossenschaft ebenfalls als positiv an: Einstimmig wurde eine Dividenden-Ausschüttung von vier Prozent auf die Geschäftsanteile beschlossen.

Nach mehr als 30 Jahren im Dienste der Wohnungsbaugenossenschaft Tailfingen und deren Mitgliedern wird Irene Zeifang (Buchhaltung) zum 1. Dezember in den Ruhestand treten. Ihre Nachfolgerin Maria Jegel ist seit dem 1. Oktober in der Geschäftsstelle aktiv und wird momentan von Zeifang eingearbeitet. Die Aufsichtsräte Gerhard King, Rudolf Ungermann und Peter Czerwenka wurden von den Mitgliedern jeweils einstimmig für weitere drei Jahre wiedergewählt.