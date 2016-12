Albstadt Nazareth rocken "Tropi" in Ebingen

Die vier Schotten haben’s noch richtig drauf: Im "Tropi" wackelten am Samstag die Wände, als "Nazareth", die "Hard & Heavy"-Urgesteine, auf der Bühne der Ebinger Diskothek standen. Doch ehe die schottische Band um Gründungsmitglied Pete Agnew dieselbe betraten, brachte der Schweizer Luke Gasser das Publikum mit seiner Band auf Betriebstemperatur. Die "Luke Gasser Band" – schon oft Vorgruppe der Schotten – spielte einen gut gelungenen Mix aus Rock ’n’ Roll- und Cover-Klassikern, politische Statements inklusive: "Politik ist nur die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie" – das leicht uminterpretierte Zitat von Frank Zappa leitete den Song "Blood Money" ein.

Als Intermezzo präsentierte Gasser eine etwas eigenwillige Interpretation des Rolling Stones-Hits "Sympathy for the Devil". Stimmungsmäßiger Höhepunkt des Auftritts war das Cover der Disco-Nummer "Wot" des Punkrockers Captain Sensible. Gasser verabschiedete sich mit seinem symbolischen Zubodengehen nach einem Gitarrenduell mit seinem Bassisten Zach Prather, der im Piratenoutfit Exotik auf der Bühne verbreitete, und gab diese für den Top Act des Abends frei.

Mit lautem Bassgewummer und bunt bestrahltem Nebel kündigten "Nazareth" ihren Auftritt an – so lockten sie ihre Fans auch aus dem letzten Winkel des Clubs vor die Bühne. Die schottischen "Hard & Heavy"-Rocker verwandelten den dicht, aber noch angenehm gefüllten Konzertraum mit ihrer kraftvollen Performance in eine Zeitkapsel, in der das Publikum in die 1970-er und 1980-er-Jahre reiste: Nach einer kurzen Aufwärmphase beförderte Sänger Carl Sentance die Zuhörer mit einladenden Winkbewegungen direkt vor die Bühne – "Nazareth" lieben die Nähe zu ihren Fans, gerade dann, wenn sie nicht in Stadien und Hallen spielen.