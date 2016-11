Albstadt "Nazareth" kommt ins "Tropi"

Sie zählen zur ersten Generation der "Hard & Heavy"-Bands und prägten nach ihrer Gründung 1968 gemeinsam mit Bands wie Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep und Black Sabbath ganz maßgeblich die Stilrichtung des harten Rock: "Nazareth". Mit mehr als 60 Millionen verkauften Tonträgern sind sie – neben den "Simple Minds" die erfolgreichste schottische Rockband aller Zeiten. Mit anderen Worten: "Nazareth" gehören zu den ganz Großen ihres Genres.

Wenn die Rock-Dinosaurier im Spätherbst auf mehr als 20 europäische Städte zurollen, um Klassiker wie "This Flight Tonight", "Expect No Mercy", "Hair Of The Dog", "Dream On" und "Love Hurts" zu präsentieren, dann werden ihre Fans und solche, die es werden wollen, nicht nur in die gute alte Zeit der wilden 1970er-Jahre zurück entführt, sondern erleben eine Band hautnah, die nach 48 Jahren noch vor Spielfreude strotzt und noch lange die Instrumente nicht niederlegen will.

Diese Zuversicht liegt auch am Sänger: Carl Sentance. Der Waliser schließt mit seiner begnadeten Rockstimme die große Lücke von Urgestein und Bandmitbegründer Dan McCafferty perfekt, der aus gesundheitlichen Gründen 2013 seinen Hut nehmen musste. Sentance greift dabei auf seine langjährige Erfahrung als Frontmann von Bands wie "Krokus" oder "Tokyo Blade" zurück sowie auf die Zusammenarbeit mit Größen wie Geezer Butler von "Black Sabbath", Paul Chapman von "Ufo", Vinny Appice (Dio, Sabbath) und Don Airey von "Deep Purple". Gründungsmitglied Pete Agnew ist am Bass dabei, Jimmy Murrison an der Gitarre, Lee Agnew am Schlagzeug.