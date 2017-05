Albstadt Naturkunde für die jüngsten Pfadfinder

Für ihn ist es zentral, dass die junge Generation lernt, was Liebe zur Natur bedeutet. Deshalb waren in die Schnitzeljagd auch Wegpunkte eingebaut, die genau das fördern sollten. So bekam der Nachwuchs beispielsweise eine Insektentränke zu Gesicht und erfuhr, was man alles aus Brennnesseln machen kann.

Den Rest des Nachmittags nahm schließlich das gemütliche Zusammensitzen rund um die Grillstellen und das Austoben auf dem riesigen Abenteuerspielplatz ein. Die Ortsgruppe Pfeffingen kümmerte sich um die Bewirtung im Freizeitheim.

"Meine beiden Kinder haben viel Spaß gehabt bei der Schnitzeljagd", kommentierte Sabine Tritschler, und Brigitte Frasch fügte hinzu, dass sie die Veranstaltung sehr schätze – dafür, dass sie alte und neue Bekannte zusammenführe.