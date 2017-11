Albstadt Nächtlicher Einbruch im Gymnasium

Albstadt-Ebingen. Die Einbrecher hatten sich offensichtlich über die Schiebetür zur Mensa, die sie aus den Angeln rissen, Zugang zum Schulhaus verschafft und dann gezielt die Verwaltungsräume aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Im Schrank des Rektorats stießen sie auf den Tresor, wuchteten ihn aus der Wandverankerung, rissen alles, was nicht Metall war, herunter, und nahmen den Geldschrank, in dem sich dem Vernehmen nach eine vierstellige Bargeldsumme und diverse Schriftstücke befanden, mit. An den neuen Personalcomputern der Schule zeigten die Einbrecher kein Interesse – Computer lassen sich nicht ohne einen gewissen Zusatzaufwand veräußern, sofern sie registriert und durch eine Kennung gesichert sind. Was bei den Rechnern des Gymnasiums der Fall ist.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Auf der Suche nach Beute gingen die Einbrecher nicht zimperlich vor: Sie schlugen Fenster ein, rissen die Bewegungsmelder von den Wänden, brachen oder traten verschlossene Zimmer-, Schrank- und Schließfachtüren auf, verwüsteten mehr oder weniger systematisch Rektorat, Sekretariat, Lehrer- und Sozialarbeiterzimmer, rissen Schubladen aus den Schienen und verteilten den Inhalt auf dem Boden, zogen in der Schulbibliothek die Bücher aus den Regalen und warfen Topfpflanzen von den Fenstersimsen. Anders als ihre Vorgänger vor vier Jahren ließen sie sich von der stabilen Tür zwischen Sekretariat und Rektorat nicht abschrecken, sondern traten stattdessen die Gangtür zum Rektorat ein. Ganz offenbar hatten sie eine einigermaßen genaue Vorstellung davon, was sie suchten und wo es zu finden war.

Laut Angaben von Schulleiter Christian Schenk hatte ein Kollege gegen 6 Uhr früh die Bescherung entdeckt; danach waren Rektor, Hausmeister und Kollegium über eine Telefonkette informiert worden.