Albstadt Nachwuchstalent singt auf YouTube

Die folkige Ballade "Für mich" stammt aus der Feder des 25-jährigen Winterlingers Benedikt Keck, mit dem Lea Scherl seit einem Jahr zusammenarbeitet. Die beiden hatten sich bei einer Literaturveranstaltung kennengelernt, deren Rahmenprogramm die damals 15-Jährige bestritt. Benedikt war fasziniert: Seit Jahren textet und komponiert er eigene Songs, aber seine eigene Stimme war ihm nicht gut genug für sie, und einen kongenialen Interpreten hatte er nie gefunden. Bis er Lea traf – sie sang so, wie er es sich vorstellte.

Seitdem treffen sich die beiden jungen Künstler regelmäßig, um gemeinsam Musik zu machen. Dabei üben sie eine kreative Arbeitsteilung – sie hören gemeinsam Instrumentals, um herauszufinden, in welche Richtung sie wollen; dann kümmert er sich um den Text und Lea um Melodie und Gesang. Was dabei herauskommt, wird kritisch geprüft – Bene Keck nimmt durchaus für sich in Anspruch, ein Perfektionist zu sein. An der ersten Fassung von "Für mich" störte ihn beispielsweise, dass zu viele Verse mit Silben endeten, die ein "I" enthielten. Er witterte darin Stolperfallen für die Artikulation; "A" oder "E", bekennt er, seien ihm lieber. Erbsenzählerei? "Auf unseren Festplatten sind viele Songs geparkt, an denen uns irgendetwas nicht genügte."

Resonanz durchweg positiv