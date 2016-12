Albstadt Nachmachen ist erlaubt

Gebannt hören die Schüler zu, als er ihnen erklärt, wie eine Vorlage funktioniert. Der Grafittikünstler heißt eigentlich Lutz Stein und will den Schülern an der Wilhelm-Hauff-Schule in Tailfingen zeigen, wie man Graffiti "sprayt", also sprüht. "Ihr dürft euch ein kurzes Wort aussuchen, so um die vier Buchstaben. Die solltet ihr möglichst dick auf die Vorlage zeichnen, damit mehr Farbe reinpasst." Und dann geht es auch schon los: Die Mädchengruppe der sechsten Klasse geht mit Stein nach draußen und wagt einen ersten Versuch auf der großen Leinwand. Das Vorzeichnen mit der schwarzen Sprühfarbe geht beim ersten Mal ein bisschen schief, aber zum Glück gibt es ja noch die Rückseite. Beim zweiten Mal klappt es bei Michelle, Ajla und Mihaela schon viel besser. Anschließend müssen die Buchstaben mit Farbe gefüllt werden. Die Mädels suchen sich die Farben aus, die ihnen am besten gefallen. Klassenlehrerin Julia Eberle bringt Mundschutzmasken für alle. Die sind wichtig, damit niemand die giftigen Farbdämpfe einatmet. Außerdem sehen die Kids mit den Masken fast so aus wie echte Sprayer, die den Schutz der Dunkelheit suchen, um sich an einer Gebäudefassade zu verewigen.

Die Jungs sind inzwischen mit dem Vorzeichnen ihres Schriftzugs fertig und machen sich ebenfalls draußen ans Werk. Maxi und Artem haben sich "Boss" als Wort für ihren Schriftzug ausgesucht, dazu die Zahl 187. Die steht für ihre Lieblings-Rap-Formation "187 Strassenbande". Die zweite Jungsgruppe – Paris, Isa und Nikola – entscheiden sich für die Abkürzung "PIN", die aus ihren Initialen besteht. Dazu kommt ein Handy-Display als Motiv. Fachmännisch diskutieren sie, wo was auf die Leinwand kommen soll. Als ihr Werk schließlich fertig und signiert ist, kriegen Isa, Paris und Nikola noch Lust, gleich noch etwas anderes auszuprobieren. Sie übersprühen ihr Gemälde kurzerhand mit orange-roter Grundierung und versuchen sich an einer Katze. Leider geht ihnen dabei am Ende die Farbe aus.

"Können Sie bitte mal wieder kommen?"