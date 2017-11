Albstadt Nachhilfe-Taler mit Mehrwert

Viele Projekte hat der Verein im vergangenen Jahr unterstützt: die Anschaffung eines zweiten Tischkickers, den Schulplaner für die Schüler, die PGT-Shirts für die neuen Fünftklässler, einen Vortrag über gesunde Ernährung sowie Zuschüsse für die Projekttage und andere Unternehmungen.

Eine bisher einmalige Aktion in der Region ist der "Tailfinger Taler" – Gutscheine, die an Fünftklässler ausgegeben werden und mit denen sie Nachhilfe bei älteren Schülern buchen können. Die älteren Schüler können sich ihrerseits wieder Nachhilfe besorgen. Erst wenn der "Taler" mindestens dreimal weitergegeben wurde, kann er von einem Schüler der Klasse zehn gegen Geld eingelöst werden. So wird ein vielfacher Mehrwert generiert.

Bei den Neuwahlen wurde Götz Dietrich Knosp als Vorsitzender bestätigt. Anstelle von Almut Riegger, die das Amt als zweite Vorsitzende abgeben wollte, wurde Richard Steinhilber gewählt. Almut Riegger übernahm dafür das Amt der Schriftführerin, das Christa Henne nach 14 Jahren zur Verfügung gestellt hat.