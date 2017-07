Albstadt-Tailfingen. Weil im Zeitraum von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag ein unbekannter Fahrer einen Audi beschädigt hat, sucht die Polizei Zeugen. Der Audifahrer hatte sein Auto auf dem Parkplatz des Rewe-Markts sowie in der Straße Am Markt geparkt und stellte am Dienstagmorgen erhebliche Beschädigungen an der Beifahrertüre fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Rufnummer 07432/955-0 entgegen.