Albstadt Nach Sauna-Brand: Wer ist der Tote?

Albstadt-Ebingen - Die Obduktion mit DNA- und Zahnabgleich hat keine Gewissheit ergeben: Für die Polizei ist immer noch ungeklärt, um wenn es sich bei dem Mann handelt, der bei dem Brand in einer Sauna eines Fitnessstudios in Ebingen in der Schillerstraße am zweiten Weihnachtsfeiertag gestorben ist.