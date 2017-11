Albstadt Nach dem Vorbild Martin Jehles

Clemens Müller ist gebürtiger Tübinger und hat in Trossingen und Saarbrücken das Fach Klavier sowie parallel dazu Liedgestaltung und Kammermusik in Trossingen und Berlin studiert. Er ist Preisträger renommierter Wettbewerbe und Stipendiat bedeutender Stiftungen; Konzertreisen haben ihn durch ganz Deutschland und nach Korea, Japan, Taiwan und Vietnam geführt. Bisher liegen zwei CDs vor. Derzeit unterrichtet Müller an der Musikhochschule Trossingen Klavier und Liedgestaltung für Sänger und Pianisten. Er ist auch an zwei Lesungen beteiligt, die am 4. und 18. Februar in der Alten Synagoge in Hechingen stattfinden: Ursula Epplers Bruder Volker Jehle präsentiert seine zweibändige Edition von Wolfgang Hildesheimers Briefen an seine Eltern; Müller übernimmt dabei den musikalischen Part. Beginn ist um 14.30 Uhr, der Eintritt ist frei.