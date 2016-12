Albstadt Nach Brand: Identität des Toten weiter unklar

Die Kriminalpolizei ermittelt weiter in Sachen Feuer in der Sauna eines Fitness-Studios in der Schillerstraße und hat dabei festgestellt, dass ein 28-jähriger Mitarbeiter des Sportstudios in der Sauna einen Aufguss vorgenommen hatte. Dabei schlugen Flammen aus dem Ofen und es entwickelte sich ein offenes Feuer. "Wir schließen Brandstiftung definitiv aus", sagte Thomas Kalmbach, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Tuttlingen, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Jetzt gelte es zu klären, ob ein technischer Defekt oder eine falsche Handhabung der Sauna das Feuer verursacht haben. In der Sauna und dem Saunabereich befanden sich zu diesem Zeitpunkt rund 30 Personen. Sieben Männer im Alter zwischen 16 und 57 Jahren wurden verletzt. Fünf dieser Männer wurden zwischenzeitlich wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Zwei Verletzte – darunter auch der Mitarbeiter – blieben noch zur Beobachtung in der Klinik. Die Identität des Verstorbenen ist noch nicht geklärt. Thomas Kalmbach sagte, dass der Tote am heutigen Mittwoch obduziert werde. Dann sollen DNA- und Zahnabgleich Gewissheit bringen, bei wem es sich um den Mann handelt. Am Dienstag ging bei der Polizei eine Vermisstenmeldung ein. Ob es einen Zusammenhang zum Todesfall vom Montag gibt, ist noch unklar.