Albstadt Nach 33 getilgten Millionen schlägt das Pendel zurück

Wofür braucht Albstadt so viel Geld, dass es in Zeiten hoher Steuereinnahmen alljährlich vier Millionen Euro borgen muss? Für Straßen, Hallen, Kläranlagen und besonders für Bildung: Fast ein Viertel des Investitionsvolumens, nämlich 20 Millionen Euro, fließt zwischen 2017 und 2020 in die Sanierung, Modernisierung und Neuausstattung von Kindergärten und Schulen. Viele Gebäude stammen aus den 70er Jahren; der Beton ist mürbe, die Ausstattungsstandards sind heute andere als früher und die Unterrichtsinhalte auch: Der Schüler der Gegenwart muss digital alphabetisiert sein, und die Rechner, Server und Netzwerke haben ihren Preis.

Immerhin, wenn die Sanierungsrunde abgeschlossen ist, soll erst mal für 30 Jahre Ruhe sein – zumindest hoffen Reger und Oberbürgermeister Klaus Konzelmann das; sicher ist man nie. Sie finden, dass man, wenn man sich schon verschuldet, dafür den geeigneten Zeitpunkt wählen sollte: Die Sanierungsmaßnahmen stünden nun mal an, und noch weiter könnten die Zinsen nicht mehr fallen. Mit 586 000 Euro wird die Albstädter Zinslast 2017 geringer ausfallen als 2016 – trotz höherer Schulden. Was auch daran liegt, dass sie im Rathaus gewiefte Taktiker in Sachen Pump sind. Sie halten sich an die KfW, wann immer es geht.

Zum Haushalt 2017: Mit einem Finanzierungsmittelbestand von 9,5 Millionen Euro war die Stadt ins Jahr 2016 gegangen. Der wird sich, wenn es zu Ende ist auf 8,1 Millionen Euro verringert haben. Danach wird er sich bis 2020 zwischen zwei und drei Millionen Euro pro Jahr bewegen – das Geld wird schließlich gebraucht. Unter zwei Millionen darf er allerdings nicht fallen, da die Gemeinden ab 2017 Liquidität von mindestens zwei Prozent des durchschnittlichen Haushaltsvolumens vorhalten müssen – so will es der Gesetzgeber.