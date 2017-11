Bei der Freizeit in der Jugendherberge Rottweil haben die jungen Musiker des Musikvereins Onstmettingen gezeigt, dass sie auch klettern können. Außerdem bereitete Musikdirektor Sebastian Rathmann das Jugendorchester intensiv auf das Jahreskonzert am 9. Dezember mit dem Titel "Albzauber" vor. Den Samstagmittag nutzten die Onstmettinger für einen Stadtausflug, gefolgt von einem Spieleabend. In der Kletterhalle absolvierten sie einen Schnupperkurs. Nach einer Einweisung durch professionelle Kletterlehrer erklommen sie die Kletterwände und sicherten sich gegenseitig – ein gelungenes Wochenende, das den Teamgeist stärkte. Foto: Sauter