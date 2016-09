Albstadt Musik für die Jüngsten

Albstadt. An der Musik- und Kunstschule beginnen am 1. Oktober wieder neue Gruppenkurse. Kinder ab 18 Monaten mit Begleitperson sind bei den "MuKS-Mäuschen" willkommen. In den Kursen werden Kleinkinder und deren Eltern zum gemeinsamen Musizieren angeregt; durch musikalische Fingerspiele, Tänze und gemeinsames Singen entdecken die Kinder zusammen mit der Mama – oder einem anderen erwachsenen Begleiter – die eigene Stimme und ihren Körper. Instrumente wie Glöckchen, Rasseln und Klanghölzer führen sie in die Welt der Klänge ein; Kreativität und Fantasie werden in Bewegungsspielen wie "Frösche hüpfen" oder "Elefanten stampfen" gefördert, in denen viele Lieder in Bewegung umgesetzt. Durch Kniereiterspiele erleben die Kinder den Puls der Musik, Fingerspiele schulen die Feinmotorik. De Eltern sind aktiv am Unterrichtsgeschehen beteiligt.