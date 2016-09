Albstadt Mund abputzen, weitermachen

Zum Saisonauftakt gab es einen 1:0-Erfolg gegen Zimmern, in Löchgau holte das Team von FV-Trainer Rolf Baumann – der Bruder von Olympiasieger Dieter Baumann – beim 0:0 ein Zähler, ehe es beim 0:3 bei Normannia Gmünd die erste Niederlage setzte. Am Mittwochabend überraschten die Oberschwaben mit einem 1:1-Unentschieden gegen den Titel-Topfavoriten SGV Freiberg. Zwar gelang den Gästen vom Neckar, die in Durchgang zwei richtig aufdrehten die 1:0-Führung durch Spetim Muzliukay (72.), doch nur wenig später kam Laupheim nach einer Freistoßflanke durch einen Kopfball von Stefan Steinle zum 1:1-Ausgleich. Da der SGV in der Schlussphase etwas zu verschwenderisch mit seinen Chancen umging, blieb es bei der Punkteteilung.

"Das wird nicht leicht gegen Laupheim", weiß auch FC-Trainer Eberhart, "Das Prunkstück der Mannschaft ist die Defensive. Olympia steht meistens sehr tief und lauert auf Ballgewinne um dann über die schnellen Spitzen Simon Dilger und Alexander Schrode zu kontern."

Dies mussten die Albstädter in der Vorsaison zweimal leidvoll erfahren. Denn sowohl zuhause als auch in Laupheim hieß es 2:0 für die Olympioniken, und in beiden Partie kassierten die Nullsiebener jeweils zwei Platzverweise.

Zeit also, sich für die beiden Pleiten aus der Vorsaison zu revanchieren. "Wenn wir so spielen wie in Löchgau und unsere Möglichkeiten noch besser nutzen, haben wir gute Chancen", ist sich der Albstädter Coach sicher, der sich diesmal eine Führung seiner Mannschaft wünscht. "In den vergangenen drei Spielen sind wir immer in Rückstand geraten. Gut wäre es, wenn wir mal das 1:0 machen, dann hätten wir auch einen anderen Spielverlauf", sagt Eberhart, der personell aus den Vollen schöpfen kann.