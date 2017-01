Albstadt Montagsaktion fordert baldige Investitionen

Einmütig wurde dabei gefordert, dass der Kreistag umgehend Mittel für einen neuen OP- und Wirtschaftstrakt im Krankenhaus in Albstadt bewilligen möge. Die Montagsaktion will dafür und für den Erhalt einer wohnortnahen Krankenhausversorgung auch in Albstadt und seiner Umgebung vor der Kreistagssitzung am Montag, 23. Januar, demonstrieren.

Als "typisch für die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens" und "unverantwortlich" kritisierten die Aktivisten auch die Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung scharf, die Notfallversorgung der Kinderärzte in Tübingen oder Reutlingen zu zentralisieren. Ebenso wie um das Krankenhaus müsse auch dafür gekämpft werden, dass der Notdienst vor Ort organisiert werde, forderten die Montagsdemonstranten.