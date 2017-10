Albstadt "Monstertrasse" contra "Verhinderungstrasse"

Was passiert, falls das Regierungspräsidium bei seiner Prüfung zum Ergebnis kommt, dass die Alternativtrasse praktikabel wäre? Dann stellt sie die Frage, ob im Zuge des Planfeststellungsverfahrens "die Pferde gewechselt" und es mit neuen Plänen zu Ende geführt werden kann – oder ob der Reset-Knopf gedrückt wird und das gesamte Planungs- und Genehmigungsverfahren, das sich über viele Jahre erstrecken würde, von neuem beginnen muss. Die Bürgerinitiative geht davon aus, dass ein Wechsel als bloße Modifikation der Amtsplanung durchgehen und die Planfeststellung auch mit ihrem Entwurf zum Abschluss gebracht werden könnte, sodass 2026 gebaut werden könnte. Dem Vernehmen nach beruft sie sich dabei auf Aussagen, die Beamte des Bundesverkehrsministeriums im April gegenüber ihren Vertretern gemacht haben sollen.

Die Stadt Albstadt ist anderer Auffassung. Der Alternativvorschlag sieht den Bau eines Tunnels unter dem Bühl vor; nach Schätzungen der BI, welche die Kosten der Amtstrasse auf 70 Millionen Euro schätzt, würde die Ortsumgehung dadurch 20 Millionen teurer. Die Stadt beziffert die Kosten der Amtstrasse mit rund 45 Millionen Euro; damit wäre die Alternativtrasse doppelt so teuer. Doch so oder so, erklärte Baubürgermeister Udo Hollauer, könne eine Ergänzung um einen Tunnel, die Zusatzkosten in zweistelliger Millionenhöhe verursache, nicht mehr als bloße Modifikation im Zuge des Planfeststellungsverfahrens angesehen werden – zumindest habe sich das Regierungspräsidium früher so geäußert: In Baden-Württemberg habe es noch keinen Präzedenzfall gegeben, in dem ein derartige Umplanung schnell vorgenommen und verwirklicht worden sei. Die Stadt hat aber vorsichtshalber noch einmal angefragt und wartet jetzt auf eine Antwort.

In der Diskussion über die Lautlinger Ortsumgehung hat sich der Ton weiter verschärft. Die BI bezeichnet die Amtstrasse als "Monstertrasse", Klaus Konzelmann erklärte im Ausschuss, dann verdiene der BI-Plan den Namen "Verhinderungstrasse": Sollte sie überhaupt je gebaut werden, dann, so Udo Hollauer, "nicht vor dem Jahr 2040".