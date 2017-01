Albstadt-Ebingen. Zur Neueröffnung des Tanzlokals mit Bar, "Moneypenny" im City-Haus, am Donnerstag, 5. Januar, ab 21 Uhr gibt Nadine Maikler ein Konzert mit Popschlagern und eigenen Titeln, darunter ihrem Hit "Freispruch" und ihrer noch unveröffentlichten Single "Unser Moment". Nadine Maikler, die aus Albstadt stammt, lebt und arbeitet am Bodensee und hat in ihrer Heimatstadt vor drei Jahren Schlagzeilen gemacht, als sie mit ihrer damaligen Band "The Bite" von der Bundeswehr zur Truppenbetreuung in Afghanistan eingeladen wurde.