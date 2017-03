Albstadt MLPD: Afghanistan ist nicht sicher

Albstadt-Ebingen. Die Wählerinitiative Internationalistische Liste/MLPD im Zollernalbkreis hat eine Protestnote gegen die Abschiebungen von Flüchtlingen nach Afghanistan verabschiedet. Darin heißt es: "Wir protestieren entschieden gegen die erneuten Abschiebungen von Flüchtlingen nach Afghanistan in dieser Woche." Afghanistan, so die Wählerinitiative, sei kein sicheres Herkunftsland, denn dort bekämpften sich ein korruptes Regime und die "faschistischen Taliban". Vor einigen Tagen seien Rot-Kreuz-Helfer ermordet worden, Terroranschläge seien an der Tagesordnung. Flüchtlinge, die in irgend einer Art und Weise mit westlichen Behörden zu tun hatten, stünden auf den Todeslisten der Taliban.