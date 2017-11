Albstadt Mittel für Innovation und Energieeffizienz

Albstadt. Um Fördermöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen geht es in einer Veranstaltungsreihe des Regionalmanagement des Konversionsraums Alb. Rund 40 Besucher informierten sich in der technologiewerkstatt Albstadt. Thomas Wissmann (Volksbank Albstadt), Stefan Engelhardt und Benjamin Rath (IHK Reutlingen) sowie Christoph Dickmanns (Regionalmanagement Konversionsraum Alb) informierten über Investitionsförderungen, Innovationsförderungen und Möglichkeiten im Energiebereich sowie über das neue Beratungsprogramm "unternehmensWert: Mensch plus".