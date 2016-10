Albstadt Mitleid beschämt – Mitgefühl stärkt und baut auf

Albstadt-Margrethausen. "Kinder mit Fluchterfahrungen in Schulen und Kindertagesstätten – Trauer, Trauma und andere Belastungen besser verstehen" – so lautete der Titel eines Vortrags, den Hanne Shah in der Festhalle in Margrethausen vor Lehrern, Erzieherinnen, kommunalen Amtsträgern und interessierten Bürgern gehalten hat. Shah ist die Autorin der Schrift "Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge in der Schule", einer Handreichung des Kultusministeriums, und Fachberaterin für Psychotraumatologie am Zentrum für Trauma- und Konfliktmanagement in Köln.