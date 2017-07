Albstadt Mitarbeiter bricht in Albaquarium ein

"Zitteraale" ist eine schwäbische, schwarzhumorige Komödie, die drei Studenten der Hochschule in Offenburg als Abschlussarbeit in Ebingen produzieren. Einer von ihnen ist Produzent, Regisseur und Drehbuchautor Matthias Wissmann aus Albstadt. "Hier kenne ich mich aus", sagt Wissmann. Das sei von Vorteil, wenn man beispielsweise in Sachen Drehorte anfrage. Da in Albstadt eine Filmproduktion nicht alltäglich ist, "sind die Leute hier nicht überhäuft von Drehanfragen", erklärt der freiberufliche Drehbuchautor, Cutter und Regisseur.

Gasthaus Schützen und Dönerrestaurant sind weitere Kulissen

Er suchte die Kulissen in Ebingen aus – das Albaquarium, das Gasthaus Schützen, ein altes Textilgebäude und ein Ebinger Dönerrestaurant – sowie den Kronenkeller in Tailfingen. "Regionalität" ist Wissmann bei der rund 3500 Euro teuren Produktion ein wichtiges Anliegen. Deshalb "schwätzen" zwei der drei Hauptdarsteller auch Schwäbisch. Nur Adrian Dittus spricht einen Hamburger Dialekt. "Wir wollten den Gegensatz der beiden Dialekte beleuchten", sagt Dittus. Er spielt den ehemaligen Häftling Ingo, der in einem Schauaquarium arbeitet. Als er zufällig bemerkt, dass sein Chef, gespielt von Klaus Stiglmeier, eine größere Menge Bargeld in seinem Schreibtisch deponiert, beschließt er mit einem Bekannten (Vlad Chiriac) ins Aquarium einzubrechen. "Die Schauspieler machen das honorarfrei", sagt Produktionsleiter Sascha Schmidt. Er ist dafür verantwortlich, dass die Schauspieler und Assistenten pünktlich am Drehort sind und "dass es etwas zum Essen gibt", sagt Schmidt und lacht. Der Kurzfilm ist am Ende seine Bachelorarbeit. Masterstudent Matthias Störck ist für die Konzeption und das Marketing zuständig. Er gestaltete beispielsweise das Filmplakat. "Wir wollen mit dem Film zum ›Genrenale‹ nach Berlin", verrät er. Außerdem soll der Film im Capitol Filmpalast in Albstadt laufen. Bis dahin muss Regisseur Wissmann zusammen mit einem Cutter aus etwa zehn Stunden Material einen 25-minütigen Film schneiden. Bis Samstag drehen die Offenburger Studenten noch in Albstadt.