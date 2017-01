Albstadt Mit sehr guten Zahlen in die Zukunft

Die Niedrigzinsphase allein schmälert das Ergebnis

Einzig die Tatsache, dass sich der weiter rückläufige Zinsüberschuss aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase weiterhin auf die Ertragslage der Bank auswirken wird, vermochte da noch ein Schlückchen Wasser in den Wein zu gießen, der anschließend beim Stehempfang reichlich floss. Zuvor sprachen freilich noch Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Fandrich und Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, der die geplanten Investitionen der Volksbank Albstadt am Ebinger Eisplatz als die größten Einzelinvestitionen des Jahres in Albstadt bezeichnete, aber auch die Projekte der Stadt vorstellte.

Und dann war da ja noch Uwe Fröhlich: Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken war am Vormittag noch bei der Preisverleihung "Sterne des Sports" in Berlin und dort Zeuge gewesen, wie der Turn- und Sportverein Stetten am kalten Markt zusammen mit Robert Kling die Urkunde für den vierten Platz – 1400 Vereine hatten sich beworben, 16 standen im Finale – entgegengenommen hat.

In Albstadt nannte er den TSV Stetten als gutes Beispiel dafür, wie Bürger ihr Wohl in die eigene Hand nähmen. Das sei auch das Prinzip der Genossenschaften, das die UNESCO vor wenigen Wochen zum Weltkulturerbe erklärt habe. Dass die genossenschaftliche Finanzgruppe mit AA– das beste Rating aller deutschen Banken aufweise, fügte Fröhlich noch hinzu, wenngleich er betonte, dass manchen ihrer Vertreter das Arbeiten keinen Spaß mehr mache angesichts der regulatorischen Anforderungen, die Fröhlich ausführlich darlegte. Sie seien – neben den niedrigen Margen – freilich auch der Grund, warum Firmen wie Google und Apple nicht ins Digitalisierungsgeschäft des Bankenverkehrs einstiegen.

"Wie man da wieder rauskommt – kein Volkswirt weiß es"

"Wie man aus der Spirale des billigen Geldes wieder rauskommt", könne "kein namhafter Volkswirt mehr erklären", so Fröhlich.

Den zahlreichen Kunden, Mitgliedern und Mitarbeitern der Volksbank Albstadt vermochten die negativen Aspekte der Geldwirtschaft, die der Präsident aufzählte, den Abend freilich nicht zu trüben. Dafür sorgten das Ebinger Kammerorchester unter der Leitung von Martin Künstner, die Metzgerei Alt, "Best for Fest", und – am Montagabend recht unerwartet – Robert Kling.