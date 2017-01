Albstadt Mit Scheckkarte das Telefon laden

Albstadt/Sigmaringen. Neun Projektgruppen aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik präsentierten ihre Geschäftsideen in je zehn Minuten einer Fachjury. Neben dem Konzept wurden der Businessplan und die Erfolgschancen der Gründerteams bewertet.

Die Ideen reichten dabei vom einsatzbereiten High-Tech-Produkt bis hin zur App. Den ersten Preis holte mit deutlichem Vorsprung die Projektgruppe "CharQit". Sie präsentierte unter dem Slogan "Your wireless interface!" ein induktives Handyladegerät im Scheckkartenformat, das gleichzeitig mehrere Optionen der Datenspeicherung zulässt – in den Augen der Jury eine zukunftsträchtige Idee, der sie trotz eines "hochkompetitiven Wettbewerbsumfelds" große Chancen am Markt einräumt. Die Projektgruppe mit Alexander Walz, Johannes Kromer, Simon Roth, Serkan Keskin, Benedikt Herter und Aleksej Blejle vom Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen überzeugte mit einem serienreifen Produkt, souveräner Präsentation und technischem Hintergrundwissen. Im Laufe des Jahres will das Gründerteam in die Serienfertigung einsteigen.

Platz zwei belegte das Team "Tea Leaf GmbH" mit einer neuartigen Brühvorrichtung für Teeliebhaber. Das "Perfect Tea Set" verspricht, für ein ideales Tee-Erlebnis alle Geschmacksfaktoren zu optimieren. Dafür wird unter anderem ein LED-Klebestreifen als Temperaturanzeige eingesetzt. Um die Jury von ihrem Produkt zu überzeugen, servierten die jungen Gründer zu Beginn und nach Abschluss ihrer Präsentation frisch aufgebrühten Tee, den sie einmal mit konventionellen Mitteln und beim zweiten Mal mit dem "Perfect Tea Set" zubereitet hatten. Dieser originelle Qualitätsnachweis brachte die Juroren tatsächlich "auf den Geschmack" und verhalf dem Projekt zu einem Platz auf dem Podest.