Albstadt-Tailfingen. Der Zirkus Charles Knie gastiert am Dienstag, 10., und Mittwoch, 11. Oktober, auf dem Messegelände Langenwand. Die beiden Vorstellungen am Dienstag beginnen um 16 und 19.30 Uhr, die Mittwochsvorstellung um 16 Uhr; der Zirkus stellt zweieinhalb Stunden Unterhaltung für jedes Alter in Aussicht. In einer modernen Zeltanlage mit Theaterbestuhlung treten international preisgekrönte Artisten und Tierlehrer auf – die Tierdressuren gewannen beim 41. Internationalen Circusfestival von Monaco den "Silbernen Clown" – , dazu ein großes Live-Orchester und ein Show-Ballett.