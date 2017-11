Albstadt Mit Mister James Bond auf der Jacht

Roger Moore hat er in St. Tropez kennengelernt, als der eine Autowerkstatt suchte und Maerker ihn mit dem Maschineningenieur des Schiffs zusammenbrachte, auf dem er selbst zu Gast war. An das verdutzte Gesicht des Mannes, der Moore mit einem gestotterten "Good morning, Mr. Bond" begrüßte, erinnert sich Maerker immer wieder gerne.

"Mallorca leidet unter seinem Ballermann-Image", weiß Maerker, der das historische Mallorca viel lieber mag als die Strandmeilen in den Touristenzentren, und seinen Lesern deshalb zeitlose Tipps gibt, etwa für traditionelle Lokale, die schon in der dritten Generation – oder noch mehr – geführt werden.

Schon im Oktober 2016 hätte Maerkers Buch erscheinen sollen – wäre der Verlag nicht plötzlich mit einem Wunsch um die Ecke gekommen: Von allen Prominenten, die darin vorkommen, wollte er eine schriftliche Einverständniserklärung, um eventuelle Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden – für Maerker begann damit eine Zeit echter Detektivarbeit.

"Was dann kam, war eines der bereicherndsten Erlebnisse meines Lebens, denn mit einer Ausnahme waren alle einverstanden", sagt der Autor und zitiert strahlend einen der Briefe, von Ute Ohoven, die sich "natürlich in all Deinen Beschreibungen wiedergefunden" hat. "Ich wünsche Dir unglaublich viel Erfolg und bedanke mich, dass Du mich auf meinen Reisen begleitet hast und dies in teilweise sehr amüsanter Weise wiedergibst."

Am Mittwoch werden die Geheimnisse gelüftet

Was die Charity-Königin meint und wie die Sache mit dem Schnaps gelaufen ist, ist eine von vielen interessanten Geschichten in dem Werk, aus dem Rainer Wolfgang Maerker im Rahmen der Literaturtage Albstadt liest: am Mittwoch, 15. November, ab 19.30 Uhr in der Alten Kanzlei. Alle, die im Vorverkauf für fünf Euro ihre Karte erwerben, erhalten zur Begrüßung ein Glas Cava. Karten gibt es in der Tourist Information im Rathaus Albstadt, Telefon 07431/160-12 04.