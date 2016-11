Albstadt Mit Leib und Seele Teil der Musik

Ein kurzes Vorspiel der Instrumente, dann schreitet der Chor in den Kirchenraum, singt feierlich unisono "Blessed be the Name of the Lord". Dann wird es fröhlich, fast hüpfend klingt das "Come into His Presence", "The Lord is my Light", jubeln die Frauen, die Männer fallen ein in den Refrain "Praise Him".

Das dritte Lied "God will make a Way" zeigt die typische Form des Gospels im Ruf und Antwort-Schema: Eine einzelne Stimme singt vor, das Ensemble nimmt das Thema auf, Frauen- und Männerchor wechseln sich ab, finden sich am Schluss zusammen. Langsam aus der Tiefe steigt die Melodie auf bei "Lord Hold Me", wird bewegt und und endet mit einem Aufschrei "Never Let Me Go". Inbrünstig und ausdrucksvoll die Bitte "Hear My Prayer", jubelnd das "I Found the Way" und bei "O Holy Night" möchte man sich am liebsten im Sechsachteltakt mitwiegen.

Ausdrucksvoll wie die Mutter Maria