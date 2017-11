Albstadt Mit Kindern auf Ganovenjagd

Albstadt-Tailfingen. Zahlreiche Kinder lauschten der Autorin Isabel Holocher-Knosp und ihrer spannenden Geschichte um die drei Freunde Alex, Linus und Bea sowie ihren Rauhaardackel Fridolin, mit der die Autorin den Literaturtagen viel Lokalkolorit verlieh: Die Lehrerin lebt und arbeitet in Tailfingen, und dort sind die ALB-Detektive im Einsatz.

Die Autorin las aber nicht nur vor, sie berichtete ihren jungen Zuhörern auch von der Entstehung des Buchs "Gefahrenzone Bikepark". Dass sie von einem ähnlichen Fall einst in der Zeitung gelesen und daraufhin beschlossen hatte, die kleine Polizeimeldung als Aufhänger für ihren Kinder-Krimi zu nehmen. Und dass es den Buch-Hund Fridolin wirklich gibt. Von ihm hatte sie sogar ein Foto mitgebracht.

Dass Isabel Holocher-Knosp als Lehrerin arbeitet, machte sich an diesem gemütlichen Lesemittag bemerkbar. Knifflige Wörter erläuterte die Pädagogin den Kindern sofort, genauso die Hintergründe, die zum Verständnis der Geschichte notwendig sind. Etwas Heimatkunde zum einstigen Tailfinger Schloss gab’s in der Lesung sogar inklusive. Ob der Drahtseil-Übeltäter, der Radler in eine tödliche Falle locken will, zur Strecke gebracht wird, wurde bei der Lesung nicht geklärt, genauso wenig natürlich, wer überhaupt der Täter ist. Haben die Radsportgegner damit zu tun? Die Auflösung des Falls – darüber freute sich die Autorin am meisten – wollten die Mädchen und Jungen am liebsten gleich nachlesen. Doch sie müssen sich noch ein wenig gedulden: Das E-Book mit den ALB-Detektiven erscheint erst in Kürze.