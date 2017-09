Albstadt Mit Hard Rock in den Herbst

Albstadt-Ebingen. Freedom Call bringen ihr neues Album "Master Of Light" mit. Wie bereits bei den bisherigen zwölf Alben hat die aktuelle Bandbesetzung um die Originalmitglieder Chris Bay (Gesang, Gitarre) und Ilker Ersin (Bass) sowie Gitarrist Lars Rettkowitz und Schlagzeuger Ramy Ali auch diese Scheibe zu einem Melodic-Metal-Album gemacht. Mehr als ein Dutzend neuer Songs haben Freedom Call für ihr neues Album eingespielt, inklusive vier Bonusstücken.

Hard Rock bringt Razzmattazz (sprich: Räsmatäs) im Tropi auf die Bühne. 2011 gegründet, spielten die Jungs bei mehr als 100 Auftritten in Süddeutschland und der Schweiz. Ihr Sound, liegt zwischen AC/DC (wen wundert’s, bei dem Bandnamen?) und ZZ Top. Mit Ihrem Debütalbum "Rock and Roll Hero" gewann die Band zahlreiche Preise. Die Band bedient die Genres Hardrock, Rock und New Wave of British Heavy Metal sowie Blues.

Die Band Haïrdrÿer steht für 80er-Jahre-Hard-Rock mit Synthesizer, Gitarrensoli, Konfettimaschine, Pirouetten, Falsettgesang und rosa Blitzlichtern. Haïrdrÿer stammt aus dem schweizerischen Hergiswil und besteht aus David Niederberger (Gesang), Marco Troxler (Gitarre), Luca Troxler (Bass) und Lucien Egloff (Drums). Seit 2008 gibt es die Band. 2010 veröffentlichten Haïrdrÿer ihre erste EP.