Albstadt "Mit frohem Herzen auch anderen geben"

Die Kindergartenkinder hatten kleine Körbe mit Lebensmitteln gebracht, legten Brot, Trauben und Blumen auf dem Altar ab. In seiner Predigt betonte Pfarrer Christoph Grosse allerdings: "Eigentlich müssten wir Geldscheine dort vorne ablegen. Die Ernte bringen wir nicht mehr als Landwirte ein, sondern wir sehen sie als Überweisung auf dem Konto." Dass das Erntedankfest Mut machen will, die Angst des eigenen "zu-kurz-Kommens" zu überwinden und mit frohem Herzen Bedürftigeren abzugeben, machte Grosse besonders deutlich.

Die Gottesdienstbesucher hatten verstanden und gaben gerne ab: Das Opfer, das für die Arbeit der aus Truchtelfingen stammenden Miriam Berger bestimmt war, fiel großzügig aus.

Miriam Berger und ihr Mann Joachim leisten im Auftrag der Liebenzeller Mission in dem von Hungersnot bedrohten Malawi praktische Aufbauhilfe. Wie moderne Landwirtschaft heute in Deutschland aussieht, zeigte Hofbetreiber Thomas Konzelmann den zahlreichen Interessierten im Anschluss. Der Hof wird in Familienarbeit seit einiger Zeit in biologischer Landwirtschaft betrieben.