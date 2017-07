Albstadt Mit der Onstmettinger Bank am südlichen Gardasee und in Venedig

Vom Parkhotel Gritti in Bardolino starteten die Teilnehmer mit Vorstandssprecher und Reisebegleiter Dieter Boss zu schönen Ausflugsfahrten zur Wallfahrtskirche Madonna del Corona, nach Mantua, Sirmione und Lazise.

Höhepunkt der sechstägigen Reise war der Tagesausflug nach Vendig bei Kaiserwetter, wo die Albstädter die Baukunst der alten Venezianer bestaunten und eine Lagunenrundfahrt mit dem Schiff erlebten. In einem Weingut am Südufer des Gardasees in der Lugana-Anbauregion verkosteten die Onstmettinger vorzüglichen Wein und kamen danach gut gelaunt in ihrem Hotel an, ehe sie am nächsten Tag die Heimreise in Richtung Schwäbische Alb antraten.