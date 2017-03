Albstadt Mit der Mitgliederzahl geht es wieder aufwärts

Epplers Rückblick begann mit dem erfolgreichen Dreikönigsschießen, dem ersten in der Vereinsgeschichte – den Wanderpokal hatte Ehrenoberschützenmeister Werner Lorch gestiftet. Eine Gaudi war das Faschingsschießen mit 29 verkleideten Teilnehmern. Alle Hände voll zu tun hatten die Standaufsichten beim Ostereierschießen – 980 Eier wurden abgeräumt. Und am Jedermannschießen nahmen nicht weniger als 34 Mannschaften teil.

Arbeit und Ausgaben bescherten der Gilde neue Auflagen der Regelüberprüfung – für viele Maßnahmen waren Arbeitsdienste erforderlich, unter anderem der Bau eines Zaunes, der zudem mit einigen Kosten verbunden war. Alles in allem kamen so 450 Arbeitsstunden zusammen. Den Finanzbericht, der ebenfalls den Aufwand der vollzogenen Maßnahmen wiederspiegelte, verlas Schatzmeister Harry Mootz. Steffen Mootz, der Schützenmeister Pistole, vermeldete die Teilnahme von drei Mannschaften am Rundenwettbewerb mit der Sportpistole. Die Gilde nahm an der Kreismeisterschaft teil; schwach war das Interesse an der Vereinsmeisterschaft. Jochen Conzelmann, der Schützenmeister Gewehr, erinnerte an die Kreismeistertitel in den Wettkämpfen mit Zimmerstutzen und Kleinkaliber, Jugendleiter Andre Hauser machte kein Hehl aus den schwierigen Situation im Nachwuchsbereich – drei Jugendliche trainieren regelmäßig. Stadtrat Peter Thaddäus Lang wünschte der Schützengilde im Namen der Stadt weiterhin "Gut Schuss".

Von den Wahlen war nur ein Teil der Vorstandsposten betroffen. Ralf Alpers wurde zum stellvertretenden Oberschützenmeister gewählt; Schatzmeister ist weiterhin Harry Mootz, Schützenmeister Pistole Steffen Mootz und Schriftführer Thorsten Blankenhorn. Die Bauleitung hat Karl-Heinz Hack, die Kasse prüft Steffen Nüssle.