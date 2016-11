Alles was der Wintersportler für sein Hobby benötigt, ist bei der 40. Skibörse des Wintersportvereins Tailfingen, aus Vereinssicht landesweit der größte Spezialmarkt für Wintersportartikel, zu finden gewesen. Das breit gefächerte Angebot hielt rund 9000 Artikel aus der gesamten Palette des Wintersports parat. Aktuelle Neuheiten gab es nicht. Die Verantwortlichen des WSV waren mit dem Besuch der Jubiläums-Skibörse in jeglicher Hinsicht zufrieden. "Ich denke, dass wir die Zahlen der Vorjahre wieder erreichen werden", meinte der erste Vorsitzende Thomas Merz. Rund 10 000 Besucher aus einem Umkreis von 200 Kilometern waren am Wochenende in die Zollern-Alb-Halle gekommen. Vorstandsmitglied Jürgen Estler ergänzte, dass auch Besucher aus dem nahen Ausland immer wieder gerne zu dieser weithin bekannten Skibörse kämen. Während die "Anlieferer" am Samstagmorgen schon früh in langen Schlangen vollbepackt vor der Halle standen, wurden die ersten Kaufwilligen drinnen schnell fündig. Mehr als 110 ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz.