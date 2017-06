Albstadt Mit dem Roboter auf Du und Du

Albstadt-Ebingen. Über den Platz fährt ein Junge mit dem Solar-E-Trike, drinnen bedient ein Mädchen am Schaltpult einen Modell-Bagger und ein paar Räume weiter programmiert eine Gruppe einen Roboter: Am elften Tag der Technik ist einiges geboten. "Wir wollen Kinder und Jugendliche für technische Berufe begeistern", betont Ingeborg Mühldorfer, Rektorin der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, zu Eröffnung. Mehr als 60 Aussteller – Unternehmen, Verbände, Schulen – offerieren dazu "Technik zum Anfassen". Und das kommt bei den zumeist jungen Besuchern an. Sie drängen sich an den Ständen, vor allem dort, wo sie selbst experimentieren dürfen und beispielsweise eine App entwickeln.

Denn "Wissenschaft und Technik machen Spaß", die neuen Technologien faszinierten, sagt die Rektorin und denkt beim Wort "Faszinierend" an Mr. Spock aus Star Trek, wie er immer dieses Wort ausgesprochen habe, wenn er erstaunt gewesen sei über etwas schier Unglaubliches. Einige der damaligen Visionen seien heute selbstverständlicher Bestandteil der Wirklichkeit. So gibt es an der Hochschule den humanoiden Hochschul-Roboter NAO zu sehen – ein weiterer Schritt der Technik, die das alltägliche Leben des Menschen seit jeher beeinflusst habe und damit die Gesellschaft.

Die Technik zu beherrschen, bringe Vorteile, betont Mühldorfer, sie eröffne "tolle neue Möglichkeiten", aber die Menschen müssten dabei darauf achten, diese gesellschaftlich und ethisch zu begleiten, und verantwortungsbewusst damit umgehen: "Technik und Wissenschaft sind Werkzeuge des Menschen und müssen das auch bleiben." Daher bedürfe es eines gesellschaftlichen Konsenses über den Einsatz neuer Technologien.