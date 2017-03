Albstadt Mit dem Alter des Gebäudes steigt die Infektionsgefahr

Auch in Albstadt und Balingen nehme der 8. März einen zusehends kämpferischen Charakter an – in diesen Jahr organisieren Frauen in seinem Gefolge ein Frauendorf zum Frauentag und eine Demonstration für den Erhalt der Krankenhäuser in Albstadt und Balingen, die am 11. März stattfindet. Renate Schmidt beteiligt sich an der Vorbereitung der Demonstration und wird dort für die Internationalistische Liste/MLPD sprechen.

Thomas Voelter, Arzt aus Tailfingen und Kandidat auf der Landesliste der Intenationalistischen Liste/MLPD, griff in seinem Bericht das Thema der wohnortnahen Krankenhausversorgung auf und verwies darauf, wie dringlich die Bewilligung von Geldern für Ausbau und Erneuerung der Klinik in Albstadt sei. Die OP-Räume müssen dringend modernisiert werden, denn mit dem Alter von Gebäude und Einrichtungen steige die Infektionsgefahr.

Darüber hinaus, so Voelter weiter, gelte es, Front gegen die Gesundheitspolitik der Bundes- und Landesregierung zu machen – wenn der zuständige Landesminister kleinere Kliniken als "Tante-Emma-Krankenhäuser" bezeichne, dann verspotte er damit die Bürgerinitiativen, die für den Erhalt dieser Krankenhäuser kämpften.