Albstadt Mit Bällen im Bad

Albstadt-Onstmettingen. Auch in diesem Jahr sind an der Schillerschule "Schlafmützen" in ihren "Schlafkleidern" nass geworden – diesmal waren es die Klasse 2a von Lehrerin Brigitte Wilke und die Sanitäts-AG, die sich zum Nachmittagsschwimmen mit Karin Gottlieb trafen. Wie immer "tauchten" auch Kinder aus anderen Klassen auf, die in früheren Jahren schon dabei waren – denn Schwimmen im Pyjama macht Spaß.