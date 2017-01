Albstadt Mit Alb-Guides unterwegs

Balingen/Albstadt. Vertreterinnen der Alb-Guides erklärten am Stand des Geopark Schwäbische Alb unter dem Dach des Tourismusverbands Schwäbische Alb zahlreichen Besuchern die Sehenswürdigkeiten der Zollernalb und luden zu ihren Wanderungen ein.

In der Broschüre bieten die Natur- und Landschaftsführer 49 geführte themenbezogene Touren auf der Zollernalb an. Dabei handelt es sich meist um Wanderungen, es sind aber auch Schneeschuhwanderungen, Kindertouren und eine Tour zu Pferd im Angebot. Wer auf Alb-Guide-Tour geht, bekommt nicht nur einen Blick für die kleinen Naturwunder am Wegesrand und die kulturellen Besonderheiten der Region; mit dem Alb-Guide lernt man auch, in der Landschaft zu lesen wie in einem Buch.

Die Teilnehmer der Touren erfahren Wissenswertes und Interessantes über die Tier- und Pflanzenwelt, aus der Geschichte und Vorgeschichte sowie Archäologie und Geologie der Schwäbischen Alb.