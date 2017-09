Albstadt Mieser Winter hindert das Tailfinger Rennteam nicht am Siegen

Diese hätten deutliche Spuren hinterlassen und größere Investitionen erforderlich gemacht, etwa für ein neues Getriebe, das deutlich schneller sei und wegen der höheren Liftkapazität deutliche Vorteile bringe.

Wegen Schneemangels im Schalkental habe der Verein die Regionalmeisterschaften beim WSV Ebingen ausgerichtet, denn Thomas Merz betonte, wie wichtig es sei, dass Kinder Rennluft bei Vergleichen auf der Alb schnuppern könnten.

Um so mehr bedauerte er, dass der Albstädter Kids-Cup aller Wintersportvereine und Ski-Clubs ausgefallen sei – ebenfalls wegen Schneemangels. Dafür sei die 40. Skibörse mit mehr als 100 ehrenamtlichen Helfern erfolgreich gewesen und stoße in der Zollernalbhalle an räumliche Grenzen. Der leichte Rückgang bei den Mitgliedern hält an, wie Julian Köhnlein berichtete: 464 sind es derzeit. Laut Sportwart Patrik Klesatschkes Bericht, den Melinda Kotz verlas, hat der WSV Tailfingen eines der größten und erfolgreichsten Rennteams der Südwestalb. Zwölf Rennläufer bereiteten sich beim Race-Camp in Tschechien auf eine erfolgreiche Saison mit Podestplätzen bei nationalen und internationalen Wettkämpfen vor. Die Bezirksmeisterschaften wurden am Skilift in Ebingen auf bestens präparierten Pisten mit einer hohen Teilnehmerzahl ausgetragen.