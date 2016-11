Albstadt Michael Kaiser eröffnet "Champion Factory"

Kaisers Methode: "Nicht nur das Problem, sondern auch die Ursache" steht bei ihm im Mittelpunkt. Und dazu gehöre immer der ganze Körper, in dem alles wie bei den Zahnrädern einer Uhr ineinander greifen müsse: "Er muss so viel mitarbeiten wie möglich – mit richtig Power und Action." Bei Bedarf arbeitet Kaiser in seiner "Champion Factory" deshalb mit einem Physiotherapeuten zusammen und will zudem auch eine Heilpraktikerin mit einbinden.

Viele Sportler seien oft verletzt, weil ihr Körper nicht mehr mitkomme, sagt Kaiser. Ein guter Coach könne den Gedankengang eines Sportlers so umpolen, dass dieser dann auch allein weiterkomme, hat er erfahren, und arbeitet deshalb nicht nur mit Vereinen und Kleingruppen, sondern auch mit einzelnen Athleten im "Path of the Champions", dem Pfad der Sieger, wie er sein Personal Training nennt. Außerdem gibt es den "Muscle Day", das Krafttraining, und das "Energy System Development" mit drei Kategorien von Intervalltraining. Samstags – am "Regen Day", dem Regenerationstag – soll jeder die Möglichkeit haben, mit zu trainieren.

Sein Leistungszentrum – den Unterschied zu einem Fitness-Studio hebt er ausdrücklich hervor – ist laut Michael Kaiser einmalig in Süddeutschland; ein Ähnliches soll im Berliner Raum entstehen. Und der Name passt zu seinem Gründer, denn für Michael Kaiser "steckt in jedem Menschen ein Champion – man muss ihn nur da rausholen".