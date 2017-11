Albstadt Michael Föst löst Walter Wadehn ab

Die IG Metall Albstadt wird Ende März 2018 eine neue Führung wählen. Walter Wadehn, seit 2007 Erster Bevollmächtigter, geht in den Ruhestand, als Nachfolger wird der Ortsvorstand den Delegierten Michael Föst, den bisherigen Zweiten Bevollmächtigten, vorschlagen. Der 53-jährige betreut in der Geschäftsstelle Albstadt Metall- und Elektrobetriebe sowie die Kasse; seit 2002 ist er ehrenamtlicher Arbeitsrichter am Arbeitsgericht Reutlingen.

Neuer Zweiter Bevollmächtigter und Kassierer soll der 53-jährige Gewerkschaftssekretär Klaus-Peter Manz werden. Auch er betreut Betriebe, ist zudem Ansprechpartner für die Schwerbehindertenvertretungen und leitet den Arbeits- und Sozialrechtsschutz in Albstadt.