Albstadt Mehr Platz – aber weniger "Separees"

Albstadt-Tailfingen. Wobei nichts vollkommen ist: Die Zollernalbhalle mag geräumiger sein als die Ebinger Festhalle; was ihr fehlt, sind die "Separees", die Hinter- und Nebenzimmer, in denen die Vortragsredner ungestört und ohne selbst zu stören ihre Referate halten können. In Ebingen gab es nicht nur den – zugebenermaßen nicht klimatisierten – Vortragsraum, sondern zudem die Option, in die Klassenräume der benachbarten Schlossberg-Realschule auszuweichen – bei einem Vortrags- und Workshopprogramm mit mittlerweile 40 Beiträgen müssen drei Bühnen gleichzeitig bespielt werden, und diese Bühnen zu schaffen bereitet dem "gesinA"-Organisationsteam um Edith Koschwitz diesmal gelinde Probleme.

Das Foyer ist erste Wahl, aber eben ein Foyer und damit Eingangsschleuse für alle "gesinA"-Besucher – in aller Ruhe der diffizilen Ausführungen zu folgen, dürfte hier nicht ganz leicht fallen. Das einzige Nebenzimmer im Haus ist nicht gerade groß und der dritte Vortragsraum ein aus spanischen Wänden bestehendes Provisorium am nördlichen Hallenende. Alles nicht ideal – aber im Improvisieren haben Koschwitz und ihre Mitstreiter ja mehrjährige Erfahrung.

Die Zelte und Bühnenanbauten vor dem Haus gibt es auch diesmal – Tänze, Musik, sportliche Darbietungen sollen dem Messebetrieb in der Halle nicht in die Quere kommen. Auch dieser erfordert Vorkehrungen, die in der Ebinger Festhalle, wo die Stammkundschaft ihre festen Plätze hatte, nicht erforderlich waren: Flächen müssen vermessen, Standgrößen berechnet werden – die neunte "gesinA" wartet mit Herausforderungen auf. "Wir nehmen sie an", sagt Koschwitz.