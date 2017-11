Albstadt Mehr Mitglieder und sportliche Erfolge

Der Spielführer der Herrenmannschaft, Alexander Daiber, vermeldete Positives über das erste Jahr in der Bezirksliga, das für die Ebinger auf einem sehr guten siebten Platz endete. Auch nach dem Trainerwechsel vor der laufenden Saison spiele die Mannschaft im oberen Tabellenbereich mit. Die Frauenmannschaft sei in der aktuellen Saison in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern Herbstmeister geworden, wofür Abteilungsleiterin Nadda Sagr hob das neue Trainerteam und die Trainingsbereitschaft lobte.

Jugendleiter Manuel Klass berichtete nur Gutes aus den Jugendmannschaften. Aktuell sei die Zahl der am Spielbetrieb gemeldeten Mannschaften von sieben auf zehn gestiegen. Die Jüngsten der F-Jugend und der Bambini nehmen an Spieltagen und Turnieren teil. Erstmals wurde eine U11-Mädchenmannschaft gegründet, die in der Halle nun ihr Debüt geben wird. Dem Verein ist es gelungen, mindestens eine Mannschaft, zum Teil zwei oder drei pro Altersstufe zu bilden, ohne Spielgemeinschaften einzugehen. Wichtiger Baustein der Jugendarbeit sei aber die Kooperation mit drei Albstädter Grundschulen.

Michael Vogler stellte die Entwicklung der Mitgliederzahlen in den Mittelpunkt und teilte mit, dass 59 neue Mitglieder dem Verein beigetreten seien. Somit habe sich die Zahl auf 431 – darunter 294 Kinder und Jugendliche – erhöht, was einem Zuwachs von 15 Prozent entspricht. Auch Kassierer Wolfgang Eppler zog ein positives Fazit, ehe Vorstandsmitglied Gerhard Graf einige Satzungsänderungen erläuterte, die einstimmig durchgingen.